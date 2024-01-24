Кулеба: Ситуація на фронті, можливо, навіть серйозніша, ніж це було два роки тому

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ситуація на фронті в Україні залишається важкою через нестачу постачання боєприпасів. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild.

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За його словами, "ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому".

Він зазначив, що масований ракетний удар вранці 23 січня є свідченням того, що Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони та ракет до них.

"Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжуватиме це робити, ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції", – сказав Кулеба.

Дипломат заявив, що потреби України "не відповідають оборонним потребам" західних країн.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.

У січні президент Зеленський заявив, що на союзників, які зобов'язалися надати Україні мільйон снарядів, вже "потрібно тиснути".

11 січня речниця Єврокомісії з питань оборонної промисловості Бернсель сказала, що європейські союзники можуть виготовити для України мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

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