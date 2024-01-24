Кулеба: Ситуація на фронті, можливо, навіть серйозніша, ніж це було два роки тому
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ситуація на фронті в Україні залишається важкою через нестачу постачання боєприпасів. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild.
За його словами, "ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому".
Він зазначив, що масований ракетний удар вранці 23 січня є свідченням того, що Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони та ракет до них.
"Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжуватиме це робити, ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції", – сказав Кулеба.
Дипломат заявив, що потреби України "не відповідають оборонним потребам" західних країн.
- 14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
- 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.
- У січні президент Зеленський заявив, що на союзників, які зобов'язалися надати Україні мільйон снарядів, вже "потрібно тиснути".
- 11 січня речниця Єврокомісії з питань оборонної промисловості Бернсель сказала, що європейські союзники можуть виготовити для України мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
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