Буданов: Питання кількості озброєнь важливе. Потрібні не лише нові системи, але й старі

Буданов заявив, що Збройним Силам України потрібно більше артилерійських снарядів та гармат

Кирило Буданов (Фото: скриншот із відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони потребують більшої кількості снарядів та артилерійських систем. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Le Monde.

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За його словами, йдеться не лише про сучасні технології.

Він зазначив, що Україну цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються.

"Питання кількості важливе", — сказав Буданов.

У тому ж інтерв'ю глава розвідки сказав, що Росія "не голодує", попри санкції західних країн, а також закликав ударити по ключових секторах економіки країни-окупанта.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ: чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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