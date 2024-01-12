Буданов: Вопрос количества вооружений важен. Нужны не только новые системы, но и старые
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны нуждаются в большем количестве снарядов и артиллерийских систем. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde.
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По его словам, речь идет не только о современных технологиях.
Он отметил, что Украину интересует все, включительно со старыми системами, которые уже не используются.
"Вопрос количества важен", — сказал Буданов.
В том же интервью глава разведки сказал, что Россия "не голодает", несмотря на санкции западных стран, а также призвал ударить по ключевым секторам экономики страны-оккупанта.
- Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ: чем шире будут операции там, тем лучше.
- По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
- Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.
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