Буданов: Наступательные операции Украины и РФ невозможны. Причина — беспилотники и мины

Буданов заявил, что для борьбы с беспилотниками нужны электронные средства, а для мин — специальное оборудование

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о невозможности проведения наступательных операций как Украиной, так и Россией. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, интенсивное применение беспилотников обеими сторонами обусловило невозможность проведения российских и украинских наступлений.

Он отметил, что еще один фактор — плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны.

Буданов заявил, что решения для беспилотников — это электронные средства противодействия, а для мин необходимо специализированное оборудование.

В том же интервью глава разведки сказал, что Россия "не голодает", несмотря на санкции западных стран, а также призвал ударить по ключевым секторам экономики страны-оккупанта.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ: чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

Читайте также: Буданов дал прогноз: РФ долго не пойдет на договор, будут обстрелы без интенсивной войны