Буданов: Наступальні операції України та РФ неможливі. Причина — безпілотники та міни

Буданов заявив, що для боротьби з безпілотниками потрібні електронні засоби, а для мін – спеціальне обладнання

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив про неможливість проведення наступальних операцій як Україною, так і Росією. Про це він повідомив у інтерв'ю газеті Le Monde.

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За його словами, інтенсивне застосування безпілотників обома сторонами зумовило неможливість проведення російських та українських наступів.

Він зазначив, що ще один чинник — щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.

Буданов заявив, що рішення для безпілотників — це електронні засоби протидії, а для мін необхідно спеціалізоване обладнання.

У тому ж інтерв'ю глава розвідки сказав, що Росія "не голодує", незважаючи на санкції західних країн, а також закликав ударити по ключових секторах економіки країни-окупанта.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ: чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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