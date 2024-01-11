У Євросоюзі обіцяють виготовити мільйон снарядів для України до весни

Фото: Генштаб ЗСУ

Речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель заявила на брифінгу, що європейські союзники можуть виготовити для України мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року. Її цитує Європейська правда.

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"Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни", – сказала вона.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з естонською прем'єркою Каєю Каллас заявив, що на союзників, які зобов'язалися надати Україні мільйон снарядів, вже "потрібно тиснути".

На його думку, якщо ці лідери "серйозні, і їхнє слово чогось варте", вони мають виконувати рішення, які самі ж ухвалювали.

Крім того, президент заявив, що хотів би бачити від партнерів контракти на постачання снарядів Україні.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.

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