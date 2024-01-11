В Евросоюзе обещают изготовить миллион снарядов для Украины к весне

Это можно сделать, несмотря на то, что производство затормозилось

Фото: Генштаб ВСУ

Представитель Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель заявила на брифинге, что европейские союзники могут изготовить для Украины миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года. Ее цитирует Европейская правда.

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"Европейская промышленность уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов, и мы достигнем этой цели к весне", – сказала она.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с эстонским премьером Каей Каллас заявил, что на союзников, обязавшихся предоставить Украине миллион снарядов, уже "нужно давить".

По его мнению, если эти лидеры "серьезны, и их слово чего-то стоит", они должны выполнять решения, которые сами принимали.

Кроме того, президент заявил, что хотел бы видеть от партнеров контракты на поставку снарядов Украине.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

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