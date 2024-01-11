В Евросоюзе обещают изготовить миллион снарядов для Украины к весне
Представитель Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель заявила на брифинге, что европейские союзники могут изготовить для Украины миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года. Ее цитирует Европейская правда.
"Европейская промышленность уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов, и мы достигнем этой цели к весне", – сказала она.
Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с эстонским премьером Каей Каллас заявил, что на союзников, обязавшихся предоставить Украине миллион снарядов, уже "нужно давить".
По его мнению, если эти лидеры "серьезны, и их слово чего-то стоит", они должны выполнять решения, которые сами принимали.
Кроме того, президент заявил, что хотел бы видеть от партнеров контракты на поставку снарядов Украине.
- 14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.
- 17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.
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