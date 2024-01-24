Кулеба: Ситуация на фронте, возможно, даже более серьезная, чем это было два года назад
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте в Украине остается тяжелой из-за нехватки поставок боеприпасов. Об этом он сообщил в интервью Bild.
По его словам, "ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад".
Он отметил, что массированный ракетный удар утром 23 января является свидетельством того, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет к ним.
"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции", — сказал Кулеба.
Дипломат заявил, что нужды Украине "не отвечают оборонным потребностям" западных стран.
- 14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.
- 17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.
- В январе президент Зеленский заявил, что на союзников, обязавшихся предоставить Украине миллион снарядов, уже "нужно давить".
- 11 января спикер Еврокомиссии по вопросам оборонной промышленности Бернсель сказала, что европейские союзники могут изготовить для Украины миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.
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