Кулеба: Ситуация на фронте, возможно, даже более серьезная, чем это было два года назад

Кулеба заявил, что Украина испытывает острую нехватку артиллерийских снарядов и боеприпасов к ПВО

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте в Украине остается тяжелой из-за нехватки поставок боеприпасов. Об этом он сообщил в интервью Bild.

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По его словам, "ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад".

Он отметил, что массированный ракетный удар утром 23 января является свидетельством того, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции", — сказал Кулеба.

Дипломат заявил, что нужды Украине "не отвечают оборонным потребностям" западных стран.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

В январе президент Зеленский заявил, что на союзников, обязавшихся предоставить Украине миллион снарядов, уже "нужно давить".

11 января спикер Еврокомиссии по вопросам оборонной промышленности Бернсель сказала, что европейские союзники могут изготовить для Украины миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

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