Кулеба: Российские преступники совершили все типы зверств, перечисленные в Римском уставе
23 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в специальном расширенном заседании Постоянного совета ОБСЕ, на котором призвал создать новые механизмы для привлечения российских оккупантов к ответственности. Об этом сообщается на сайте украинского МИДа.
В своем выступлении министр подчеркнул, что за время агрессии против Украины, российские оккупанты совершили буквально все типы зверств, перечисленные в Римском уставе. Поэтому он призвал изолировать РФ из всех возможных международных организаций и разработать механизмы привлечения агрессора к ответственности.
"Пока Россия ворует наших детей, похищает гражданских лиц, совершает нападения на гражданскую инфраструктуру, разрушает окружающую среду и совершает другие преступления, ОБСЕ должна быть площадкой ответственности РФ, а не диалога с ней", – сказал Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ОБСЕ должна проявить активность в применении имеющихся инструментов для помощи в возвращении незаконно депортированных украинцев и стать платформой для привлечения России к ответственности.
Резюмируя, Кулеба пригласил участников заседания присоединиться к Глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии, а также предоставить Украине артиллерийские снаряды, средства противовоздушной обороны и дальнобойные ракеты.
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- 17 января Дмитрий Кулеба на брифинге с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Давосе подчеркнул, что Украине нужен не замороженный конфликт, а замороженные российские активы.
- 19 февраля Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел ЕС призвал отменить экспортные контракты, направить боеприпасы на нужды украинского фронта и европейской обороны.
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