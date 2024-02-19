Кулеба застеріг Захід: Запах війни вже у європейському повітрі. ЗСУ потрібні артснаряди

Кулеба заявив, що ЄС має направити все наявне виробництво артилерійських снарядів на потреби України

Дмитро Кулеба (Фото: Міністерство закордонних справ України)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни ЄС скасувати експортні контракти, направити боєприпаси на потреби українського фронту та європейської оборони. Про це він сказав 19 лютого під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє пресслужба МЗС.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем

Кулеба розповів очільникам європейських дипломатій про російську тактику "м’ясних штурмів" та закликав колег до негайних рішень для надання Україні необхідної кількості артснарядів.

Він запропонував урядам країн ЄС укладати довгострокові контракти для встановлення нових виробничих ліній, шукати боєприпаси за межами Європи для подальшого відправлення в Україну, скасувати наявні контракти на постачання європейських снарядів до третіх країн та перенаправити їх на потреби ЗСУ та європейської оборони.

"Ми маємо нове реваншистське зло, яке загрожує всій Європі. На жаль, нині в європейському небі – дим війни на сході, і запах війни вже у європейському повітрі. Але за умови вчасної та достатньої підтримки Україна здатна перемогти російську агресію та уникнути найгіршого сценарію для Європи", – зазначив Кулеба.

Крім цього, міністр закликав європейських колег здійснити кроки для практичного початку переговорів про вступ України до ЄС, конфіскації російських активів та посилення санкційного тиску на РФ.

7 лютого Боррель заявив, що потенціал оборонної промисловості ЄС збільшився на 40%. Тому до кінця 2024 року Європа планує поставити Україні понад 1 млн боєприпасів.

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "з усіх можливих джерел". Він повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України найближчим часом за наявності фінансування.

Читайте також: Байден після розмови з Зеленським: Буду боротися, щоб Україна отримала снаряди