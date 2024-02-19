Кулеба предостерег Запад: Запах войны уже в европейском воздухе. ВСУ нужны артснаряды

Кулеба заявил, что Евросоюз должен направить все существующее производство артиллерийских снарядов на нужды Украины

Дмитрий Кулеба (Фото: Министерство иностранных дел Украины)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС отменить экспортные контракты, направить боеприпасы на нужды украинского фронта и европейской обороны. Об этом он сказал 19 февраля во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, сообщает пресс-служба МИД.

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Кулеба рассказал главам европейских дипломатий о российской тактике "мясных штурмов" и призвал европейских коллег к незамедлительным решениям для предоставления Украине необходимого количества артснарядов.

Он предложил правительствам стран ЕС заключать долгосрочные контракты по созданию новых производственных линий, искать боеприпасы за пределами Европы для дальнейшей отправки в Украину, отменить существующие контракты на поставку европейских снарядов в третьи страны и перенаправить их на нужды ВСУ и европейской обороны.

"У нас новое реваншистское зло, которое угрожает всей Европе. К сожалению, сейчас в европейском небе – дым войны на востоке, и запах войны уже в европейском воздухе. Но при условии своевременной и достаточной поддержки Украина способна победить российскую агрессию и избежать наихудшего сценария для Европы", – отметил Кулеба.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства призвал европейских коллег предпринять шаги для практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, конфискации российских активов и усиления санкционного давления на РФ.

7 февраля Боррель заявил, что потенциал оборонной промышленности ЕС увеличился на 40%. Поэтому до конца 2024 года Европа планирует поставить Украине более 1 млн боеприпасов.

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "из всех возможных источников" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в ближайшее время при наличии финансирования.

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