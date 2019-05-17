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17.05.2019, 20:19

Россию не приглашали на инаугурацию Зеленского - МИД

Россию не приглашали на инаугурацию Зеленского - МИД - Фото
Фото: ЕРА

Приглашали только партнеров и те государства, которые активно сотрудничают с Украиной

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Представителей РФ не приглашали на церемонию инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире 112 Украина сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - сказала Зеленко.

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По ее словам, лидеры нескольких стран подтвердили свое участие в инаугурации. Зеленко говорит, что приедут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

"Кроме того вице-президент Еврокомиссии Шефчович, а также помощник Генерального секретаря НАТО. Будут многочисленные представители правительств и парламентов стран ЕС, группы семи (G7) и ключевых государств-партнеров Украины", - сказала представитель МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию Зеленского.

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Теги: Владимир Зеленский, Россия, МИД, инаугурация
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