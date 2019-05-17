В Кремле посетовали: не приглашают на инаугурацию Зеленского

Дмитрий Песков (скриншот видео)

Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Насколько я знаю, никаких не было приглашений ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика в Украине, потому что во многих странах не предусмотрено посещение гостей", - сказал Песков.



Песков уточнил, что ему неизвестно о планах "проведения контакта" Путина и Зеленского в ближайшее время.

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16 мая 2019 года Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского - это 20 мая. У Зеленского не слишком довольны датой.

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