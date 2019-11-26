Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Россию призвали обеспечить доступ к Азовскому морю - заявление

Россию призвали обеспечить доступ к Азовскому морю - заявление - Фото
Флаг России (фото - pixabay.com)
26.11.2019, 16:56

МИД Украины, Швеции, Литвы и Эстонии призывали страну-агрессора Россию уважать международное право

Украина, Швеция, Литва и Эстония призвали Россию обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море и гарантировать свободу судоходства. Соответствующее заявление министров иностранных дел четырех стран есть в распоряжении Европейской правды.

"Мы принимаем во внимание возвращение в Украину судов, незаконно захваченных Россией 2018 года, и призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и гарантируя свободу судоходства", - говорится в заявлении.

Министры напоминают о "непоколебимой поддержке суверенитету, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Мы призываем Россию уважать международное право и его основные принципы и отменить шаги, которые противоречат этим принципам", - отметили министры.

Чиновники обещают оставаться "преданными реализации политики непризнания" Крыма, в частности путем санкций.

Они подчеркивают важность достижения устойчивого политического урегулирования конфликта на Донбассе, основываясь на полном выполнении минских договоренностей, и призывают Россию "полностью взять на себя ответственность в этом плане".

Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине. По словам главнокомандующего ВМС Игоря Воронченко, с них "украли даже унитазы". 

 

Напишите нам
Россия Украина МИД литва швеция эстония заявление
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 