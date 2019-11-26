Россию призвали обеспечить доступ к Азовскому морю - заявление

Флаг России (фото - pixabay.com)

Украина, Швеция, Литва и Эстония призвали Россию обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море и гарантировать свободу судоходства. Соответствующее заявление министров иностранных дел четырех стран есть в распоряжении Европейской правды.

"Мы принимаем во внимание возвращение в Украину судов, незаконно захваченных Россией 2018 года, и призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и гарантируя свободу судоходства", - говорится в заявлении.

Министры напоминают о "непоколебимой поддержке суверенитету, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Мы призываем Россию уважать международное право и его основные принципы и отменить шаги, которые противоречат этим принципам", - отметили министры.

Чиновники обещают оставаться "преданными реализации политики непризнания" Крыма, в частности путем санкций.

Они подчеркивают важность достижения устойчивого политического урегулирования конфликта на Донбассе, основываясь на полном выполнении минских договоренностей, и призывают Россию "полностью взять на себя ответственность в этом плане".

Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине. По словам главнокомандующего ВМС Игоря Воронченко, с них "украли даже унитазы".