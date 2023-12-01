Россию выгнали из совета Международной морской организации – Зеленский

Международная морская организация выбрала новый состав своего Совета на период 2024–2025 годов, не включив в него Россию

Штаб-квартира Международной морской орагизации в Лондоне (Фото - Wikipedia)

Международная морская организация (International Maritime Organization) выбрала новый состав Совета на период 2024–2025 годов, не включив в него Россию. Об этом написал в X (бывший Twitter) президент Владимир Зеленский.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Только что Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав Совета ММО на 2024–2025 годы. Без России", – сообщил Зеленский.

Президент назвал это решение организации "справедливым", так как "никто не нанес больше вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия".

"Благодарен членам ММО за этот ответственный шаг", – отметил он.