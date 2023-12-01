Россию выгнали из совета Международной морской организации – Зеленский
Международная морская организация (International Maritime Organization) выбрала новый состав Совета на период 2024–2025 годов, не включив в него Россию. Об этом написал в X (бывший Twitter) президент Владимир Зеленский.
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"Только что Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав Совета ММО на 2024–2025 годы. Без России", – сообщил Зеленский.
Президент назвал это решение организации "справедливым", так как "никто не нанес больше вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия".
"Благодарен членам ММО за этот ответственный шаг", – отметил он.
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