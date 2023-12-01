Росію вигнали з ради Міжнародної морської організації – Зеленський
Міжнародна морська організація (International Maritime Organization) обрала новий склад Ради на період 2024-2025 років, не взявши до нього Росію. Про це написав у X (колишній Twitter) президент Володимир Зеленський.
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"Щойно Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради ММО на 2024–2025 роки. Без Росії", – повідомив Зеленський.
Президент назвав це рішення організації "справедливим", оскільки "ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія".
"Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок", – зазначив він.
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