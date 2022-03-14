Ровенская область. Войска РФ нанесли авиаудар по телевышке: не работает ТВ и радио

Российские оккупанты нанесли авиаудар по телевышке в Ровенской области, не работает телевещание и радио. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Виталий Коваль.

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В условиях неработающего ТВ и радио Коваль рекомендует жителям ровенской области:

– следить за официальными новостями в YouTube – онлайн-трансляция "Единые новости" на страницах украинских и местных каналов;

– установить на смартфон приложение "Радиодом", которое работает без тарификации мобильного оператора, или другие онлайн-радио;

– установить приложение местного "Радио Трек";

– смотреть работающие медиасервисы: Megogo, OLL.tv, sweet.tv, Divan TV и другие;

– спутниковое телевидение и кабельные сети тоже работают: Триолан, Ланет, Воля и подобные.

Он также заверил, что власти сделают все возможное для скорейшего восстановления работы Т2 и радио.

Марк Сировой

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