Ровенского депутата, незаконно обогатившегося на миллионы долларов, отправили в СИЗО
Депутата Ровенского областного совета, заместителя председателя Полесского лесного офиса ДСХП "Леса Украины" Виталия Суховича, у которого нашли незадекларированное состояние на миллионы долларов, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
По решению суда он может внести залог в 192 млн грн, добавили в ГБР.
Во время обысков в доме и на рабочем месте политика и членов его семьи – выявлено и изъято только наличными свыше $4 млн в разной валюте (~144,2 млн грн).
LIGA.net публиковала полный перечень имущества, найденного у депутата.
По данным следствия, Сухович завладел четырьмя земельными участками в Ровно, на которых строил коттеджи и зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных ему.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- В ГП "Леса Украины" отреагировали на подозрение Суховичу. Там отметили, что с должности заместителя руководителя Полесского лесного офиса не могут уволить его в течение полугода и добавили, что сам фигурант вроде бы препятствовал этому разными способами.
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