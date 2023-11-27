Рівненського депутата, який незаконно збагатився на мільйони доларів, відправили у СІЗО

Депутата Рівненської обласної ради, заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України" Віталія Суховича, у якого знайшли незадекларовані статки на мільйони доларів, відправили у СІЗО. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За рішенням суду він може внести заставу у 192 млн грн, додали у ДБР.

Під час обшуків у помешканні та на робочому місці політика та членів його родини – виявлено та вилучено лише готівкою понад $4 млн у різній валюті (~144,2 млн грн).

LIGA.net публікувала повний перелік майна, яке знайшли у депутата.

За даними слідства, Сухович заволодів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких будував котеджі і які були зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних йому.

Йому загрожує до 10 років тюрми.

У ДП "Ліси України" відреагували на підозру Суховичу. Там зазначили, що з посади заступника керівника Поліського лісового офісу не можуть звільнити його упродовж пів року й додали, що сам фігурант начебто перешкоджав цьому різними способами.

Читайте також: ДБР: Високопосадовець ДСНС "забув" задекларувати майно дружини – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.