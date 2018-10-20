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20.10.2018, 22:34

РПЦ объявила Варфоломея раскольником

РПЦ объявила Варфоломея раскольником - Фото
Фото: скриншот видео

Российский митрополит Иларион заявил, что РПЦ не признает решения, которые принимает Вселенский патриарх

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Русская православная церковь признала Вселенского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом в эфире канала Россия 24 сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником. Те решения, которые он принимает, мы не признаем", - сказал митрополит Иларион.

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12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя. РПЦ приняла решение  разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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Теги: рпц, патриарх Варфоломей, вселенский патриарх
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