Руководитель Аппарата ВР: Журналистам вернут доступ в Верховную Раду во время заседаний

Председатель ВР Стефанчук отметил, что нужно сформировать пул журналистов, "которые ставят к себе высокие репутационные требования"

Фото: Верховная Рада

Журналисты получат доступ к кулуарам Верховной Рады для освещения работы парламента на заседаниях — в режиме, как во время пандемии COVID-19. Об этом сообщил руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный, проинформировало издание "Укринформ".

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Он отметил, что журналистов будут допускать в парламент, как во время пандемии COVID-19: во время заседания в здании Рады смогут находиться 20-30 представителей СМИ. Штучный рассказал, что медийщики уже подали заявления на аккредитацию. А после Пасхи их соберут для проведения инструктажа по пребыванию в парламенте.

Представительница Управления государственной охраны Валентина Савицкая отметила, что необходимо будет должным образом верифицировать допущенных представителей СМИ, поскольку ранее аккредитацию в Верховной Раде имели более 4 000 журналистов.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что парламент – единственный в Украине законодательный орган, который работает в условиях военного положения, поэтому может считаться оккупантами одним из центров принятия решений.

Он также отметил, что есть риски, которые "ежемесячно подтверждаются соответствующими письмами от спецслужб".

Стефанчук также отметил, что нужно сформировать пул журналистов, "которые ставят к себе высокие репутационные требования".

В конце 2023 года против декабря 2022 года среди украинцев возросла критика органов власти, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. Доля доверяющих Верховной Раде снизилась с 35% до 15%, а доля не доверяющих – выросла с 34% до 61%.

7 марта стало известно, что в Верховной Раде рассматривают возможность возвращения в кулуары парламента журналистов.

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