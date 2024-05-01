Керівник Апарату ВР: Журналістам повернуть доступ до Верховної Ради під час засідань
Журналісти отримають доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час засідань — у режимі, як під час пандемії COVID-19. Про це повідомив керівник Апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний, проінформувало видання "Укрінформ".
Він зазначив, що журналістів допускатимуть до парламенту, як під час пандемії COVID-19: під час засідання у будівлі Ради зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Штучний розповів, що медійники вже подали заяви на акредитацію. А після Великодня їх зберуть для проведення інструктажу щодо перебування у парламенті.
Представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька зазначила, що необхідно буде належним чином верифікувати допущених представників ЗМІ, оскільки раніше акредитацію у Верховній Раді мали понад 4000 журналістів.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що парламент — єдиний в Україні законодавчий орган, який працює в умовах воєнного стану, тож може вважатися окупантами одним із центрів ухвалення рішень.
Він також зазначив, що є ризики, які "щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб".
Стефанчук також наголосив, що потрібно сформувати пул журналістів, "які ставлять до себе високі репутаційні вимоги".
- Наприкінці 2023 року проти грудня 2022 року серед українців зросла критика органів влади, йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології. Частка тих, хто довіряє Верховній Раді, знизилася з 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє, – зросла з 34% до 61%.
- 7 березня стало відомо, що у Верховній Раді розглядають можливість повернення до кулуарів парламенту журналістів.
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