Керівник Апарату ВР: Журналістам повернуть доступ до Верховної Ради під час засідань

Голова ВР Стефанчук наголосив, що потрібно сформувати пул журналістів, "які ставлять до себе високі репутаційні вимоги"

Фото: Верховна Рада

Журналісти отримають доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час засідань — у режимі, як під час пандемії COVID-19. Про це повідомив керівник Апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний, проінформувало видання "Укрінформ".

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Він зазначив, що журналістів допускатимуть до парламенту, як під час пандемії COVID-19: під час засідання у будівлі Ради зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Штучний розповів, що медійники вже подали заяви на акредитацію. А після Великодня їх зберуть для проведення інструктажу щодо перебування у парламенті.

Представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька зазначила, що необхідно буде належним чином верифікувати допущених представників ЗМІ, оскільки раніше акредитацію у Верховній Раді мали понад 4000 журналістів.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що парламент — єдиний в Україні законодавчий орган, який працює в умовах воєнного стану, тож може вважатися окупантами одним із центрів ухвалення рішень.

Він також зазначив, що є ризики, які "щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб".

Стефанчук також наголосив, що потрібно сформувати пул журналістів, "які ставлять до себе високі репутаційні вимоги".

Наприкінці 2023 року проти грудня 2022 року серед українців зросла критика органів влади, йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології. Частка тих, хто довіряє Верховній Раді, знизилася з 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє, – зросла з 34% до 61%.

7 березня стало відомо, що у Верховній Раді розглядають можливість повернення до кулуарів парламенту журналістів.

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