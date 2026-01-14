Румыния готова сесть за стол переговоров с Молдовой по идее воссоединения стран

В Румынии напомнили, что еще в 2018 году признали готовность к обсуждению этой темы

Еуджен Томак и Майя Санду (Фото: x.com/eugen_tomac)

Румыния готова говорить с Молдовой о воссоединении стран. Об этом заявил в интервью CaleaEuropeană депутат Европарламента и почетный советник президента Румынии Никушора Дана Эуджен Томак.

По его словам, любой гражданин Румынии рассматривает тему объединения двух государств как естественный процесс. Также Томак напомнил, что страна признала готовность к обсуждению этой темы еще в марте 2018 года через декларацию.

"Это официальная позиция румынского государства. Она не изменилась. Румыния готова в любой момент сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, только если Республика Молдова рассматривает его как вариант. (...) Это их право решать свое будущее", – отметил советник президента Румынии.

По его словам, "нулевая цель" для обеих стран – поддерживать всеми средствами ускорение процесса европейской интеграции. На вопрос о том, есть ли поддержка этого вопроса со стороны союзников в Евросоюзе, НАТО и от США, Томак ответил, что все партнеры знают, что в Румынии и Молдове якобы живут "одни и те же люди".