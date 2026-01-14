Румунія готова сісти за стіл перемовин з Молдовою щодо ідеї возз'єднання країн
Румунія готова говорити з Молдовою щодо возз'єднання країн. Про це заявив в інтерв'ю CaleaEuropeană депутат Європарламенту та почесний радник президента Румунії Нікушора Дана Еуджен Томак.
За його словами, будь-який громадянин Румунії розглядає тему об'єднання двох держав як природний процес. Також Томак нагадав, що країна визнала готовність до обговорення цієї теми ще у березні 2018 року через декларацію.
"Це офіційна позиція румунської держави. Вона не змінилася. Румунія готова будь-коли сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити цей сценарій, лише якщо Республіка Молдова розглядає його як варіант. (…) Це їхнє право вирішувати своє майбутнє", – зазначив радник президента Румунії.
За його словами, "нульова мета" для обох країн – підтримувати всіма засобами прискорення процесу європейської інтеграції. На запитання про те, чи є підтримка цього питання з боку союзників у Євросоюзі, НАТО та від США, Томак відповів, що всі партнери знають, що в Румунії та Молдові нібито живуть "одні й ті самі люди".
- 12 січня президентка Молдови заявила, що не проти возз'єднати свою країну з Румунією. Вона зазначила, що Молдові стає дедалі складніше "виживати" самостійно.
