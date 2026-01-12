Президентка Молдови заявила, що не проти возз'єднати країну з Румунією

Мая Санду (Фото: сайт президента Молдови)

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що могла б проголосувати за возз'єднання з Румунією у разі, якби це питання винесли на референдум. Про це вона сказала у британському подкасті The Rest is Politics.

За словами Санду, Молдові стає складніше "виживати" самостійно на тлі "дуже небезпечної" ситуації у світі. Також важко протистояти Росії.

"Якщо буде референдум, я проголосую за об'єднання з Румунією. Подивіться, що сьогодні відбувається довкола Молдови. Подивіться, що відбувається у світі", – сказала вона.

Молдова входила до складу Румунії з 1918 по 1940 рік, але потім була анексована СРСР. У 1991 році після розпаду Радянського Союзу, країна проголосила незалежність.

За даними опитування Social and Political Barometer-June 2025, близько двох третин громадян Молдови виступають проти возз'єднання, тоді як у Румунії підтримка вища.