Росія активізувалася в Придністров'ї, розгорнула там виробництво дронів – джерело в ГУР

В українській розвідці попередили про зростання ризику проникнення диверсійних груп на територію України з Придністров'я

Придністров'я (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росія активізувалася у самопроголошеному Придністров’ї (де-факто окупована РФ територія Молдови) – розгорнула там виробництво безпілотників й розконсервує озброєння на складах. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

За його словами, Москва активізує дії в окупованому регіоні Молдови, щоб відвернути ресурси України на зростання загрози від російського анклаву.

Зокрема, на території Придністров’я посилено мобілізаційні заходи – до військових формувань квазіутворення викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. Крім цього, в регіоні вже розгорнули виробництво БпЛА та центри навчання операторів дронів.

Співрозмовник зазначив, що заходи, які реалізовує Кремль, спрямовані на посилення російської присутності у Придністров’ї. Цей регіон РФ використовує для дестабілізації ситуації в Молдові та створенні точки напруги на кордоні з південними областями України.

У розвідці вважають, що на цьому тлі ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає.

Для реалізації своїх намірів у Придністров’я перекидають агентів спецслужб РФ, на яких лежить завдання посилити кризові явища, сіяти хаос шляхом інформаційних операцій, вчиняти провокації й проводити диверсійну роботу.

Співрозмовник також наголосив, що після припинення постачань від Газпрому на початку 2025 року залежне від російського газу Придністров’я врятувала від колапсу влада Молдови – критично важливий ресурс тепер продає Молдовагаз.

"Наведений нині фокус уваги Кремля на Придністров’ї знаменує початок гібридної операції Росії, пов’язаної із проведенням так званих виборів "президента ПМР" у 2026 році", – пояснив він.

Операція має за мету, зокрема, знову зробити регіон залежним від російського газу, підняти імідж проросійських ватажків, приховано наростити військовий контингент, щоб у потрібний Кремлю момент всі накопичені сили й ресурси були готові до військової ескалації.