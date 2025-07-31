Санду: Реальні переговори РФ з Україною можуть відкрити шлях до виведення військ із Придністров'я

Президентка Молдови зазначила, що потреба змусити Росію вивести війська з Придністров'я нікуди не поділася

Мая Санду (Фото: EPA)

Якщо почнуться реальні мирні переговори щодо війни в Україні, Молдова в межах цих переговорів поставить питання про виведення російських військ з регіону. Про це заявила президентка країни Мая Санду в інтервʼю NewsMaker.

За словами Санду, зараз не видно, щоб Кремль хотів зупинити війну в Україні. Але якщо почнуться мирні переговори, відкриється "вікно можливостей" щодо Придністров'я.

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Президентка Молдови також зазначила, що потреба змусити Росію вивести війська з Придністров'я нікуди не поділася. Оскільки Молдова віддає пріоритет саме мирній реінтеграції, але наявність російської армії на території регіону створює проблему.

"Щоб говорити про реінтеграцію, потрібно розв'язати важливу проблему – виведення російських військ з території Придністров'я. Ми знаємо, що таке реінтеграція, у нас все прораховано: за роками, етапами, вартістю. І деякі елементи вже реалізуються", – запевнила вона.

Санду підкреслила, що Молдова зараз отримує гроші від Європейського Союзу, але Придністров'я не може розраховувати на частку з цих коштів, окрім як через деякі проєкти.

"Ми щоразу говоримо про цю потребу на всіх форумах, на всіх зустрічах із нашими міжнародними партнерами, і наші партнери нас підтримують у цій вимозі, що Росія має вивести свою армію", – зазначила вона.