Санду: Реальні переговори РФ з Україною можуть відкрити шлях до виведення військ із Придністров'я
Якщо почнуться реальні мирні переговори щодо війни в Україні, Молдова в межах цих переговорів поставить питання про виведення російських військ з регіону. Про це заявила президентка країни Мая Санду в інтервʼю NewsMaker.
За словами Санду, зараз не видно, щоб Кремль хотів зупинити війну в Україні. Але якщо почнуться мирні переговори, відкриється "вікно можливостей" щодо Придністров'я.
Президентка Молдови також зазначила, що потреба змусити Росію вивести війська з Придністров'я нікуди не поділася. Оскільки Молдова віддає пріоритет саме мирній реінтеграції, але наявність російської армії на території регіону створює проблему.
"Щоб говорити про реінтеграцію, потрібно розв'язати важливу проблему – виведення російських військ з території Придністров'я. Ми знаємо, що таке реінтеграція, у нас все прораховано: за роками, етапами, вартістю. І деякі елементи вже реалізуються", – запевнила вона.
Санду підкреслила, що Молдова зараз отримує гроші від Європейського Союзу, але Придністров'я не може розраховувати на частку з цих коштів, окрім як через деякі проєкти.
"Ми щоразу говоримо про цю потребу на всіх форумах, на всіх зустрічах із нашими міжнародними партнерами, і наші партнери нас підтримують у цій вимозі, що Росія має вивести свою армію", – зазначила вона.
- 13 червня президентка Молдови Мая Санду підтвердила інформацію про ризик розміщення додаткових російських військових у невизнаному Придністров'ї.
- 30 липня Санду повідомила, що Росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові – Кремль інвестує у декілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей у наступний парламент.
Коментарі (0)