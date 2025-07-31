Санду: Переговоры РФ с Украиной могут открыть путь к выводу войск из Приднестровья

Президент Молдовы отметила, что потребность заставить Россию вывести войска из Приднестровья никуда не делась

Майя Санду (Фото: EPA)

Если начнутся реальные мирные переговоры относительно войны в Украине, Молдова в рамках этих переговоров поставит вопрос о выводе российских войск из региона. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью NewsMaker.

По словам Санду, сейчас не видно, чтобы Кремль хотел остановить войну в Украине. Но если начнутся мирные переговоры, откроется "окно возможностей" по Приднестровью.

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Президент Молдовы также отметила, что потребность заставить Россию вывести войска из Приднестровья никуда не делась. Поскольку Молдова отдает приоритет именно мирной реинтеграции, но наличие российской армии на территории региона создает проблему.

"Чтобы говорить о реинтеграции, нужно решить важную проблему – вывод российских войск с территории Приднестровья. Мы знаем, что такое реинтеграция, у нас все просчитано: по годам, этапам, стоимости. И некоторые элементы уже реализуются", – заверила она.

Санду подчеркнула, что Молдова сейчас получает деньги от Европейского Союза, но Приднестровье не может рассчитывать на долю из этих средств, кроме как через некоторые проекты.

"Мы каждый раз говорим об этой необходимости на всех форумах, на всех встречах с нашими международными партнерами, и наши партнеры нас поддерживают в этом требовании, что Россия должна вывести свою армию", – отметила она.