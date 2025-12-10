Россия активизировалась в Приднестровье, развернула там производство дронов – источник

В украинской разведке предупредили о росте риска проникновения диверсионных групп на территорию Украины из Приднестровья

Приднестровье (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россия активизировалась в самопровозглашенном Приднестровье (де-факто оккупированная РФ территория Молдовы) – развернула там производство беспилотников и расконсервирует вооружение на складах. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки Министерства обороны.

По его словам, Москва активизирует действия в оккупированном регионе Молдовы, чтобы отвлечь ресурсы Украины на рост угрозы от российского анклава.

В частности, на территории Приднестровья усилены мобилизационные мероприятия – в военные формирования квазиобразований вызывают резервистов, а на складах расконсервируют вооружение. Кроме того, в регионе уже развернули производство БпЛА и центры обучения операторов дронов.

Собеседник отметил, что меры, которые реализовывает Кремль, направлены на усиление российского присутствия в Приднестровье. Этот регион РФ использует для дестабилизации ситуации в Молдове и создания точки напряжения на границе с южными областями Украины.

В разведке считают, что на этом фоне риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины возрастает.

Для реализации своих намерений в Приднестровье перебрасывают агентов спецслужб РФ, на которых лежит задача усилить кризисные явления, сеять хаос путем информационных операций, совершать провокации и проводить диверсионную работу.

Собеседник также подчеркнул, что после прекращения поставок от Газпрома в начале 2025 года зависимое от российского газа Приднестровье спасли от коллапса власти Молдовы – критически важный ресурс теперь продает Молдовагаз.

"Приведенный ныне фокус внимания Кремля на Приднестровье знаменует начало гибридной операции России, связанной с проведением так называемых выборов "президента ПМР" в 2026 году", – пояснил он.

Операция имеет целью, в частности, снова сделать регион зависимым от российского газа, поднять имидж пророссийских главарей, скрыто нарастить военный контингент, чтобы в нужный для Кремля момент все накопленные силы и ресурсы были готовы к военной эскалации.

13 июня 2025 года президент Молдовы подтвердила информацию о риске размещения дополнительных российских военных в непризнанном Приднестровье.

В июле она заявила, что реальные переговоры РФ с Украиной могут открыть путь к выводу войск из Приднестровья.