Президент Молдовы заявила, что не против воссоединить страну с Румынией
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что могла бы проголосовать за воссоединение с Румынией в случае, если бы этот вопрос вынесли на референдум. Об этом она сказала в британском подкасте The Rest is Politics.
По словам Санду, Молдове становится труднее "выживать" самостоятельно на фоне "очень опасной" ситуации в мире. Также трудно противостоять России.
"Если будет референдум, я проголосую за объединение с Румынией. Посмотрите, что сегодня происходит вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире", – сказала она.
Молдова входила в состав Румынии с 1918 по 1940 год, но затем была аннексирована СССР. В 1991 году после распада Советского Союза, страна провозгласила независимость.
По данным опроса Social and Political Barometer-June 2025, около двух третей граждан Молдовы выступают против воссоединения, тогда как в Румынии поддержка выше.
- В ноябре 2025 года парламент Молдовы денонсировал соглашение с РФ о культурных центрах. В стране закроют "Русский дом".
- 10 декабря собеседник LIGA.net в ГУР сообщил, что Россия активизировалась в Приднестровье, развернула там производство дронов.
