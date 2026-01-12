Президент Молдовы заявила, что не против воссоединить страну с Румынией

По словам Санду, ее стране становится все труднее "выживать" самостоятельно

Майя Санду (Фото: сайт президента Молдовы)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что могла бы проголосовать за воссоединение с Румынией в случае, если бы этот вопрос вынесли на референдум. Об этом она сказала в британском подкасте The Rest is Politics.

По словам Санду, Молдове становится труднее "выживать" самостоятельно на фоне "очень опасной" ситуации в мире. Также трудно противостоять России.

"Если будет референдум, я проголосую за объединение с Румынией. Посмотрите, что сегодня происходит вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире", – сказала она.

Молдова входила в состав Румынии с 1918 по 1940 год, но затем была аннексирована СССР. В 1991 году после распада Советского Союза, страна провозгласила независимость.

По данным опроса Social and Political Barometer-June 2025, около двух третей граждан Молдовы выступают против воссоединения, тогда как в Румынии поддержка выше.