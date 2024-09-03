Румыния одобрила передачу Украине системы Patriot. Взамен от НАТО получит новую

НАТО восполнит Румынии переданную систему ПРО, но в пределах определенной суммы

Пусковые установки ПРО Patriot (Фото: Facebook Генштаб ВСУ)

Парламент Румынии окончательно одобрил передачу Украине одной из двух своих развернутых систем противоракетной обороны Patriot. Взамен союзники по НАТО должны поставить стране новую систему ПРО, передает Reuters.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Закон был направлен на утверждение правительством 2 сентября, а принят 3 сентября. Далее документ будет направлен президенту Румынии Клаусу Йоханнису на подпись и только после этого начнется процедура передачи Patriot.

Читайте также: МИД Румынии вызвал представителя России из-за "шахедов" на территории страны

Patriot передается в дар Украине, то есть обратно возвращать систему ПРО не нужно будет. Всего страны Североатлантического Альянса пообещали передать Украине пять систем Patriot.

Такое решение было одобрено при одном условии – союзники Румынии по НАТО передадут взамен этой системы новую. В законопроекте указано, что система, которую передадут США, не должна обойтись дороже, чем Румыния заплатила за ту, которую отдаст Украине. Расходы планируют покрыть за счет "невозмещаемых иностранных источников".

Как отмечает издание, Румыния заключила контракт на покупку Patriot в 2017 году. Его сумма составила $4 млрд. Всего у Румынии есть четыре системы ПРО Patriot, но функционируют только две.