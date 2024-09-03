Румунія схвалила передання Україні системи Patriot. Натомість від НАТО отримає нову

НАТО компенсує Румунії передану систему ПРО, але в межах певної суми

Пускові установки ПРО Patriot (Фото: Facebook Генштаб ЗСУ)

Парламент Румунії остаточно схвалив передання Україні однієї з двох своїх розгорнутих систем протиракетної оборони Patriot. Натомість союзники з НАТО мають поставити країні нову систему ПРО, повідомляє Reuters.

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Закон був спрямований на затвердження урядом 2 вересня, а ухвалений 3 вересня. Далі документ буде направлений президенту Румунії Клаусу Йоганнісу на підпис і лише після цього розпочнеться процедура передання Patriot.

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Patriot передається в дар Україні, тобто назад повертати систему ПРО не потрібно буде. Загалом країни Північноатлантичного Альянсу пообіцяли передати Україні п'ять систем Patriot.

Таке рішення було схвалено за однієї умови – союзники Румунії з НАТО передадуть замість цієї системи нову. У законопроєкті зазначено, що система, яку передадуть США, не повинна коштувати дорожче, ніж Румунія заплатила за ту, яку віддасть Україні. Витрати планують покрити коштом "невідшкодованих іноземних джерел".

Як зазначає видання, Румунія уклала контракт на купівлю Patriot у 2017 році. Його сума становила $4 млрд. Загалом Румунія має чотири системи ПРО Patriot, але функціонують лише дві.