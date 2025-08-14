Румыния призвала усилить защиту энергообъектов в Черном море от атак РФ
Румыния, Болгария и Турция должны расширить совместную оперативную группу, которая занимается разминированием Черного моря, включив в ее состав патрули для защиты энергетических объектов и торговых путей от потенциальных атак России. Об этом министр обороны Румынии Ионут Мостеану заявил в интервью Reuters.
"Этот проект придется расширить до патрульного проекта в ближайшие годы. Мы обсудим это в ближайшее время с нашими союзниками", – сказал Моштяну.
Речь идет об оперативной группе по разминированию, которую в 2024 году сформировали Румыния, Болгария и Турция.
По словам главы румынского Минобороны, Черное море будет продолжать быть "полем битвы" для России.
"Мы должны сдержать Россию и защитить наши интересы, а именно энергетическую инфраструктуру, морскую торговлю и свободу судоходства. Это наши цели, и мы будем их защищать", – отметил он.
Министр также отметил, что в Черном море "почти ежедневно" происходят попытки заглушить сигналы GPS, и что, по его словам, за этим стоит Россия.
- В феврале Еврокомиссия подготовила план защиты подводной инфраструктуры, согласно которому ЕС выделит сотни миллионов евро на защиту подводных кабелей от диверсий.
- 10 мая 2025 года глава МИД Германии заявил, что хочет усилить безопасность в Балтийском регионе. По его словам, ситуация там шаткая.
