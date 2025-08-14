Румыния призвала усилить защиту энергообъектов в Черном море от атак РФ

По словам главы румынского Минобороны, Черное море будет продолжать быть "полем битвы" для России

Черное море (Фото: getarchive.net)

Румыния, Болгария и Турция должны расширить совместную оперативную группу, которая занимается разминированием Черного моря, включив в ее состав патрули для защиты энергетических объектов и торговых путей от потенциальных атак России. Об этом министр обороны Румынии Ионут Мостеану заявил в интервью Reuters.

"Этот проект придется расширить до патрульного проекта в ближайшие годы. Мы обсудим это в ближайшее время с нашими союзниками", – сказал Моштяну.

Речь идет об оперативной группе по разминированию, которую в 2024 году сформировали Румыния, Болгария и Турция.

По словам главы румынского Минобороны, Черное море будет продолжать быть "полем битвы" для России.

"Мы должны сдержать Россию и защитить наши интересы, а именно энергетическую инфраструктуру, морскую торговлю и свободу судоходства. Это наши цели, и мы будем их защищать", – отметил он.

Министр также отметил, что в Черном море "почти ежедневно" происходят попытки заглушить сигналы GPS, и что, по его словам, за этим стоит Россия.