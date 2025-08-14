Румунія закликала посилити захист енергооб’єктів у Чорному морі від атак РФ
Румунія, Болгарія та Туреччина мають розширити спільну оперативну групу, яка займається розмінуванням Чорного моря, включивши до її складу патрулі для захисту енергетичних об'єктів і торгових шляхів від потенційних атак Росії. Про це міністр оборони Румунії Іонут Мостеану заявив в інтерв’ю Reuters.
"Цей проєкт доведеться розширити до патрульного проєкту у найближчі роки. Ми обговоримо це найближчим часом із нашими союзниками", – сказав Моштяну.
Йдеться про оперативну групу із розмінування, яку у 2024 році сформували Румунія, Болгарія і Туреччина.
За словами глави румунського Міноборони, Чорне море продовжуватиме бути "полем битви" для Росії.
"Ми повинні стримати Росію і захистити наші інтереси, а саме енергетичну інфраструктуру, морську торгівлю та свободу судноплавства. Це наші цілі, і ми будемо їх захищати", – зауважив він.
Міністр також зазначив, що в Чорному морі "майже щодня" відбуваються спроби заглушити сигнали GPS, і що, за його словами, за цим стоїть Росія.
- У лютому Єврокомісія підготувала план захисту підводної інфраструктури, згідно з яким ЄС виділить сотні мільйонів євро на захист підводних кабелів від диверсій.
- 10 травня 2025 року глава МЗС Німеччини заявило, що хоче посилити безпеку у Балтійському регіоні. За його словами, ситуація там хитка.
