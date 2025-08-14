Румунія закликала посилити захист енергооб’єктів у Чорному морі від атак РФ

За словами глави румунського Міноборони, Чорне море продовжуватиме бути "полем битви" для Росії

Чорне море (Фото: getarchive.net)

Румунія, Болгарія та Туреччина мають розширити спільну оперативну групу, яка займається розмінуванням Чорного моря, включивши до її складу патрулі для захисту енергетичних об'єктів і торгових шляхів від потенційних атак Росії. Про це міністр оборони Румунії Іонут Мостеану заявив в інтерв’ю Reuters.

"Цей проєкт доведеться розширити до патрульного проєкту у найближчі роки. Ми обговоримо це найближчим часом із нашими союзниками", – сказав Моштяну.

Йдеться про оперативну групу із розмінування, яку у 2024 році сформували Румунія, Болгарія і Туреччина.

За словами глави румунського Міноборони, Чорне море продовжуватиме бути "полем битви" для Росії.

"Ми повинні стримати Росію і захистити наші інтереси, а саме енергетичну інфраструктуру, морську торгівлю та свободу судноплавства. Це наші цілі, і ми будемо їх захищати", – зауважив він.

Міністр також зазначив, що в Чорному морі "майже щодня" відбуваються спроби заглушити сигнали GPS, і що, за його словами, за цим стоїть Росія.