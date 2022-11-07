"Русский мир": Оккупанты грабят дома выселенных жителей Херсона – Подоляк
07.11.2022, 12:42
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)
Российские военные и сотрудники ФСБ грабят дома депортированных ими жителей Херсона. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Пока жителей Херсона принудительно депортируют из своих домов, рассказывая об "эвакуации", ru-военные и сотрудники ФСБ занимаются тем, что больше всего любят, – обворовывают их дома. Грабеж тех, кого пришли "защищать", – лучшая иллюстрация "русского мира", – написал Подоляк.
- Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России".
- 29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вывезли из Херсона во временно оккупированный Крым коммунальные транспортные средства, медицинское оборудование и медикаменты.
- 2 ноября оккупанты заявили, что с 6 ноября будут проводить "принудительную эвакуацию" жителей Каховского района.
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