Рябошапка исключил экстрадицию Коломойского куда-либо

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

В случае получения запроса от какого-либо государство на выдачу олигарха Игоря Коломойского Украина откажет в удовлетворении такого запроса. Об этом на брифинге заявил гендиректор Руслан Рябошапка.

У генпрокурора спросили, как отреагирует Украина, если будут международные поручения об экстрадиции Коломойского, например, в США.

"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит, это Коломойский или любой другой человек", - сказал Рябошапка.

После того, как журналисты уточнили, что Коломойский имеет несколько паспортов, Рябошапка сказал, что Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран".

Па данным ZN.UA, Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в США в нарушении специального федерального закона, по которому в Америке судят лидеров синдикатов и ОПГ.

Также, по данным издания, Коломойского и Боголюбова подозревают в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении.

Коломойский ранее не раз заявлял, что не боится экстрадиции в США, так как "не совершал ничего противозаконного".