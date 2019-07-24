Рябошапка оценил свои шансы получить кресло генпрокурора

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что оценивает свои шансы стать новым генпрокурором в 50%. Об этом он сообщил сегодня на брифинге, который транслировал телеканал 112 Украина.
"Либо стану, либо нет", - сказал он.
На вопрос о том, как он относится к инициативе Владимира Зеленского назначить на эту должность именно его, Рябошапка ответил: "Я поддерживаю все инициативы президента".
О своих первоочередных шагах на этой должности он обещал рассказать тогда, когда будет соответствующее представление, отметив, что трудности его не пугают, и заявив, что в случае назначения "масштабные кадровые изменения" будут его первым шагом.
Ранее сообщалось, что Рябошапка может стать генпрокурором.
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