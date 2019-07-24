Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рябошапка оценил свои шансы получить кресло генпрокурора

Рябошапка оценил свои шансы получить кресло генпрокурора - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.07.2019, 15:04

"Я поддерживаю все инициативы президента", - заявил нынешний заместитель главы Офиса президента

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что оценивает  свои шансы стать новым генпрокурором в 50%. Об этом он сообщил сегодня на брифинге, который транслировал телеканал 112 Украина.

"Либо стану, либо нет", - сказал он. 

На вопрос о том, как он относится к инициативе Владимира Зеленского назначить на эту должность именно его, Рябошапка ответил: "Я поддерживаю все инициативы президента".

О своих первоочередных шагах на этой должности он обещал рассказать тогда, когда будет соответствующее представление, отметив, что трудности его не пугают, и заявив, что в случае назначения "масштабные кадровые изменения" будут его первым шагом.

Ранее сообщалось, что Рябошапка может стать генпрокурором.

Читайте также: Новый генпрокурор. Кого Зеленский хочет поставить вместо Луценко

Напишите нам
генпрокурор рябошапка руслан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 