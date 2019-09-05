Рябошапка рассказал о выборе заместителей

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Среди заместителей генпрокурора Руслана Рябошапки точно будет Виталий Касько. Об этом Рябошапка рассказал в интервью РБК-Украина.

Фамилии остальных заместителей он пообещал обнародовать в скором времени.

При этом Рябошапка прокомментировал слухи о возможном назначении заместителем генпрокурора Константина Кулика: "Уже говорили по крайней мере о двух людях, которым я доверяю и которых я хотел бы видеть рядом с собой. Это не Константин Кулик".

Виталий Касько - экс-заместитель генпрокурора Виктора Шокина. 15 февраля 2016 года подал в отставку из-за разногласий с Шокиным, в том числе, по делу "бриллиантовых прокуроров".

Константин Кулик - прокурор, 28 марта объявил о подозрении бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, экс-заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко. Генпрокуратура сочла эти подозрения недействительными.

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