Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рябошапка рассказал о выборе заместителей

Рябошапка рассказал о выборе заместителей - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.09.2019, 10:49

Среди заместителей генпрокурора не будет Константина Кулика

Среди заместителей генпрокурора Руслана Рябошапки точно будет Виталий Касько. Об этом Рябошапка рассказал в интервью РБК-Украина.

Фамилии остальных заместителей он пообещал обнародовать в скором времени.

При этом Рябошапка прокомментировал слухи о возможном назначении заместителем генпрокурора Константина Кулика: "Уже говорили по крайней мере о двух людях, которым я доверяю и которых я хотел бы видеть рядом с собой. Это не Константин Кулик".

Виталий Касько - экс-заместитель генпрокурора Виктора Шокина15 февраля 2016 года подал в отставку из-за разногласий с Шокиным, в том числе, по делу "бриллиантовых прокуроров".

Константин Кулик - прокурор, 28 марта объявил о подозрении бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, экс-заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко. Генпрокуратура сочла эти подозрения недействительными.

Читайте также: Рябошапка: Правоохранительные органы превратились в ОПГ

Напишите нам
константин кулик руслан рябошапка Виталий Касько
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 