Рябошапка считает "бессмысленной" идею отмены закона об амнистии майдановцев

Руслан Рябошапка (скриншот с видео)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает "бессмысленной" идею отмены закона об амнистии участников Майдана, которую ранее озвучила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова. Об этом он сказал с трибуны парламента.

"Касательно амнистии дел Майдана. Я считаю это бессмысленной идеей, в том числе с юридической точки зрения, потому что это никаким образом не улучшит ситуацию", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор считает, что, как минимум, одну норму из указанного закона необходимо откорректировать.

"Но этот закон нужно было бы изменить, потому что там есть, как минимум, одна норма, которая мешает расследовать дела, независимо от того, кто мог быть лицом, совершившим эти преступления. Эта норма касается невозможности собирать доказательства и сохранять информацию. И эту норму необходимо исправить", - сказал Рябошапка.

Недавно Венедиктова заявила, что закон об амнистии участников Майдана мешает справедливому расследованию убийства 13 правоохранителей.

3 марта в Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия Рябошапке.

Он связал сбор подписей в парламенте за свою отставку с уголовными делами по Укрнафте.