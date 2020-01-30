Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рябошапка: Слежку за Йованович США и Украина расследуют отдельно

Рябошапка: Слежку за Йованович США и Украина расследуют отдельно - Фото
Мари Йованович (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)
30.01.2020, 12:21

Группа американских специалистов прибыла в Украину, также свое расследование ведет служба безопасности посольства США

Общей между Украиной и США следственной группы в деле о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович нет, и, вероятно, не будет. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, каждая из сторон проводит собственное расследование.

Рябошапка подчеркнул, что американская сторона "не настроена" создавать общие следственные группы и он не помнит, чтобы такая практика вообще существовала.

Генпрокурор рассказал, что в Украину приехала группа специалистов из США, которые и занимаются расследованием, к тому же, собственное расследование проводит служба безопасности посольства.

Он не уточнил, завершили ли американцы свою работу в Украине к настоящему моменту.

  • Ранее была опубликована переписка Льва Парнаса (соратника адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани) и члена Республиканской партии США Роберта Ф. Хайда. Они якобы обсуждали слежку за Йованович на территории Украины, когда она еще работала послом.
  • 16 января Нацполиция начала расследование возможной слежки за Йованович.
  • 17 января о проверке этой информации заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Читайте также: "Не можете снять одну дуру". О чем Луценко писал Парнасу

Еще по теме
Напишите нам
мари йованович слежка руслан рябошапка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 