Рябошапка: Слежку за Йованович США и Украина расследуют отдельно

Общей между Украиной и США следственной группы в деле о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович нет, и, вероятно, не будет. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Интерфакс-Украина.
По его словам, каждая из сторон проводит собственное расследование.
Рябошапка подчеркнул, что американская сторона "не настроена" создавать общие следственные группы и он не помнит, чтобы такая практика вообще существовала.
Генпрокурор рассказал, что в Украину приехала группа специалистов из США, которые и занимаются расследованием, к тому же, собственное расследование проводит служба безопасности посольства.
Он не уточнил, завершили ли американцы свою работу в Украине к настоящему моменту.
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