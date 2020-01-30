Рябошапка: Слежку за Йованович США и Украина расследуют отдельно

Мари Йованович (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Общей между Украиной и США следственной группы в деле о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович нет, и, вероятно, не будет. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, каждая из сторон проводит собственное расследование.

Рябошапка подчеркнул, что американская сторона "не настроена" создавать общие следственные группы и он не помнит, чтобы такая практика вообще существовала.

Генпрокурор рассказал, что в Украину приехала группа специалистов из США, которые и занимаются расследованием, к тому же, собственное расследование проводит служба безопасности посольства.

Он не уточнил, завершили ли американцы свою работу в Украине к настоящему моменту.

Ранее была опубликована переписка Льва Парнаса (соратника адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани ) и члена Республиканской партии США Роберта Ф. Хайда. Они якобы обсуждали слежку за Йованович на территории Украины, когда она еще работала послом.

Дональда Трампа Рудольфа Джулиани 16 января Нацполиция начала расследование возможной слежки за Йованович.

17 января о проверке этой информации заявил госсекретарь США Майк Помпео

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