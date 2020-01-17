Помпео: США проверят информацию о возможной слежке за Йованович

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Госдепартамент США проверит, подвергалась ли опасности бывшая посол США в Украине Мари Йованович во время своего пребывания в Киеве. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает Радио Свобода.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы оценить, было ли что-то такое. Подозреваю, что многие из обнародованных сообщений окажутся ложными, но наша обязанность, мой долг как государственного секретаря - гарантировать, чтобы мы оценили и расследовали это", - сказал Помпео.

Вчера в министерстве внутренних дел сообщили о начале расследования возможной слежки за Йованович.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал переписки Льва Парнаса (соратника адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани ) и члена Республиканской партии США Роберта Ф. Хайда. Они якобы обсуждали слежку за Йованович на территории Украины, когда она еще работала послом.

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