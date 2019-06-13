Ряды Слуги народа редеют: выбыл экс-замминистра обороны

Юрий Гусев (фото - его Facebook)

Бывший заместитель министра обороны не идет на парламентские выборы с президентской партией Слуга народа. Об этом партия сообщила у себя в Telegram, а также Гусев в Facebook.

"Гусев Юрий Вениаминович, N41, изменил свои планы относительно участия в выборах в Верховную Раду", - заявляет партия.

Ранее Гусев занимал также должность руководителя департамента экономической деятельности Министерства обороны, руководителя группы советников министра экономики.

Вчера из списков Слуги народа исключили 25-летнюю Ирину Панченко - дочь бизнесмена Сергея Панченко. До этого сообщалось, что "под давлением общественного мнения", "кампании по дискредитации", "чудовищной грязи и потоков циничной лжи", одесский политик и ведущий канала NewsOne Дмитрий Спивак отказался идти на выборы в Раду с президентской партией.

Кроме того, президент Федерации фехтования Украины Вадим Гуцайт отказался от похода в Раду по списку Слуги народа.