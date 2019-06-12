Список Слуги народа редеет: олимпийский чемпион не пойдет в Раду

Вадим Гуцайт (скриншот)

Президент Федерации фехтования Украины Вадим Гуцайт отказался от похода в Раду по списку партии Слуга народа Владимира Зеленского. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

На досрочные выборы 21 июля олимпийский чемпион 1992 года в фехтовании шел от президентской силы под 81-м номером.

Начальник Департамента молодежи и спорта КГГА поблагодарил за то, что у Зеленского посчитали его "достойным быть частью сильной команды", но заявил, что "спортсменов, как и военных, бывших не бывает".

"Я человек дела, не политик, никогда им не был <...> Уверен, что больше пользы принесу в исполнительной власти", - пишет он, добавив, что у Зеленского могут рассчитывать на его плечо поддержки.

Ранее Гуцайт был помощником нардепа V и VI созывов от Партии регионов - бывшего борца Эльбруса Тедеева.

Тем временем олимпийский медалист по греко-римской борьбе Жан Беленюк все-таки пойдет в депутаты. Он уже объяснился.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. КСУ может признать указ неконституционным.

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