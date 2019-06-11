КСУ рассматривает законность роспуска Рады Зеленским: трансляция

Сегодня, 11 июня, с 10:00 проходит заседание Конституционного суда, на котором рассматривается указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Глава государства также намерен прибыть на Жилянскую, 14 в Киеве.

Впервые президент будет присутствовать на заседании Большой палаты КСУ. Суд ранее признал производство по делу "неотложным".

Участие в заседании могут принять также представители тех 62 нардепов, которые обратились в КСУ с жалобой на указ Зеленского.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. Созванное по его просьбе заседание Рады закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении барьера до 3% даже не включили в повестку. Зеленский назначил своим представителем в КСУ Федора Вениславского.

Партия президента Слуга народа хочет единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.

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Видео: Радио Свобода