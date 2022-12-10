UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Рязанские приехали, бл.., одну изнасиловали впятером, потом убили" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 10:32
Мобилизованные в России (Скриншот видео)

Российский оккупант рассказал в телефонном разговоре об очередном военном преступлении армии РФ на территории Украины и обстановке на фронте. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Тут у нас беда: рязанские приехали, бл.., одну изнасиловали впятером, потом убили... Поэтому ужесточают эти меры", – сказал оккупант.

Далее он рассказал о плохих зимних ботинках и ситуации на передовой.

"Зимние берцы нам выдали, да. Такие неуклюжие, бл**ь, это п****ц, как лыжные ботинки", – жалуется оккупант.

Он сказал, что "наступления" никакого россияне не планируют.

"Наступление-х**ние. Какое, нах**, наступление? Сидим тут, как дураки, бл**ь... Сидим здесь на жопе ровно", – рассказал российский оккупант.

Читайте также: "Пацаны отсюда уходят каждый день, здесь ни снабжения, ни еды" – перехват ГУР

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война перехват ГУР
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 