"Рязанские приехали, бл.., одну изнасиловали впятером, потом убили" – перехват ГУР

Российский оккупант рассказал в телефонном разговоре об очередном военном преступлении армии РФ на территории Украины и обстановке на фронте. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Тут у нас беда: рязанские приехали, бл.., одну изнасиловали впятером, потом убили... Поэтому ужесточают эти меры", – сказал оккупант.

Далее он рассказал о плохих зимних ботинках и ситуации на передовой.

"Зимние берцы нам выдали, да. Такие неуклюжие, бл**ь, это п****ц, как лыжные ботинки", – жалуется оккупант.

Он сказал, что "наступления" никакого россияне не планируют.

"Наступление-х**ние. Какое, нах**, наступление? Сидим тут, как дураки, бл**ь... Сидим здесь на жопе ровно", – рассказал российский оккупант.

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Наталія Медведєва

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