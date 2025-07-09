Рютте: Чтобы поддержать Украину, необходимо укрепить ОПК по обе стороны Атлантики
Для оказания помощи Украине в борьбе с российской агрессией все страны НАТО должны наращивать объемы военной промышленности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
"Чтобы поддержать Украину и обеспечить наших военных необходимым оборудованием и боеприпасами, мы должны укрепить наш военно-промышленный потенциал по обе стороны Атлантики", – сказал он.
Один из самых больших потенциалов для роста оборонной промышленности находится в Германии.
"Немецкие отрасли мирового класса и предприниматели способны наращивать производство, внедрять инновации и добиваться результатов", – заявил он.
Рютте отметил, что Германия уже является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине.
"Германия поддерживает украинский народ, чтобы он мог защитить свою свободу сегодня и сдержать дальнейшую агрессию в будущем", – подчеркнул Рютте.
- Рютте уже не впервые поднимает вопрос об усилении коллективной обороны стран НАТО для сдерживания российской агрессии. 6 июля он заявил, что европейским странам не обязательно вводить обязательную военную службу. Однако им следует инвестировать в развитие оборонно-промышленного комплекса.