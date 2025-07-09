Рютте: Щоб підтримати Україну, потрібно посилити ОПК по обидва боки Атлантики

Один з найбільших потенціалів для росту оборонної промисловості – у Німеччини

Марк Рютте (Фото: EPA)

Для допомоги Україні у боротьбі із російською агресією всі країни НАТО мають нарощувати обсяги військової промисловості. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

"Щоб підтримати Україну та забезпечити наших військових необхідним обладнанням та боєприпасами, ми повинні посилити наш оборонно-промисловий потенціал по обидва боки Атлантики", – сказав він.

Один з найбільших потенціалів для росту оборонної промисловості – у Німеччини

"Німецькі галузі світового класу та підприємці здатні нарощувати виробництво, впроваджувати інновації та досягати результатів", – заявив він.

Рютте зазначив, що Німеччина вже є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні.

"Німеччина підтримує український народ, щоб він міг захищати свою свободу сьогодні та стримувати подальшу агресію в майбутньому", – наголосив Рютте.