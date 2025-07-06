Рютте: Європі не обов’язково запроваджувати військовий обов’язок, але потрібно більше зброї
Європейським країнам не обов’язково запроваджувати обов’язкову військову службу, проте вони мають інвестувати у розвиток оборонно-промислової бази. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю газеті The New York Times.
Коли журналіст запитав Рютте, чи доведеться Європі запровадити військовий обов’язок, генсек відповів, що це рішення кожної окремої країни.
"Деякі країни це зроблять. У Фінляндії вже є військовий обов'язок. Інші не будуть цього робити, але загалом це означатиме виплату хороших зарплат нашим чоловікам і жінкам у формі", – зазначив Рютте.
Він наголосив, що його найбільше турбує недостатній обсяг оборонно-промислового виробництва в країнах НАТО.
"Це проблема всього альянсу. Нам просто не вистачає промислової бази для виробництва зброї, необхідної для стримування росіян, північнокорейців чи будь-кого, хто може напасти. Ми працюємо над цим дуже швидко", – сказав Рютте.
- Західні країни вже неодноразово заявляли про загрозу російської агресії. Зокрема, президент Литви сказав, що країна готується до можливого нападу Росії на НАТО до 2030 року.
- Також повідомлялося, що Нідерланди готуються до нападу Росії за рік після завершення війни проти України, а у Фінляндії очікують нападу РФ за три-п'ять років після закінчення війни в Україні.