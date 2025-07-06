Рютте: Європі не обов’язково запроваджувати військовий обов’язок, але потрібно більше зброї

Генсек НАТО заявив, що рішення про призов до армії в Європі ухвалюватимуть окремі країни

Марк Рютте (Фото: EPA)

Європейським країнам не обов’язково запроваджувати обов’язкову військову службу, проте вони мають інвестувати у розвиток оборонно-промислової бази. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю газеті The New York Times.

Коли журналіст запитав Рютте, чи доведеться Європі запровадити військовий обов’язок, генсек відповів, що це рішення кожної окремої країни.

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"Деякі країни це зроблять. У Фінляндії вже є військовий обов'язок. Інші не будуть цього робити, але загалом це означатиме виплату хороших зарплат нашим чоловікам і жінкам у формі", – зазначив Рютте.

Він наголосив, що його найбільше турбує недостатній обсяг оборонно-промислового виробництва в країнах НАТО.

"Це проблема всього альянсу. Нам просто не вистачає промислової бази для виробництва зброї, необхідної для стримування росіян, північнокорейців чи будь-кого, хто може напасти. Ми працюємо над цим дуже швидко", – сказав Рютте.