Генерал Фройдінг про напад на НАТО: Росія має план нарощування військ до 2026 року
Росія планує подвоїти чисельність сухопутних військ до 2026 року до 1,5 млн осіб. А припинення вогню в Україні може прискорити ймовірний напад на країни НАТО, сказав Reuters генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг.
За його словами, Москва має чіткий план, як наростити збройні сили. Також вона збільшує військову інфраструктуру, особливо на кордоні з новим членом НАТО – Фінляндією.
"Вони набирають значно більше особового складу, ніж їм потрібно для поповнення особового складу на війні в Україні. Також вони виробляють надлишкові запаси боєприпасів, які складують на зберігання", – сказав німецький генерал.
Він вважає, що будь-яке припинення вогню в Україні може дати змогу Росії прискорити свої зусилля щодо переозброєння перед можливим великомасштабним нападом на територію НАТО. Наразі в Альянсі вважають, що це може статися з 2029 року.
"Звичайно, припинення вогню могло б змінити ситуацію із загрозою", – сказав Фройдінг.
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