Генерал Фройдинг о нападении на НАТО: У России есть план наращивания войск до 2026 года.
Россия планирует удвоить численность сухопутных войск к 2026 году до 1,5 млн человек. А прекращение огня в Украине может ускорить вероятное нападение на страны НАТО, сказал Reuters генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг.
По его словам, у Москвы есть четкий план, как нарастить вооруженные силы. Также она наращивает военную инфраструктуру, в особенности на границе с новым членом НАТО – Финляндией.
"Они набирают значительно больше личного состава, чем им нужно для пополнения личного состава на войне в Украине. Также они производят избыточные запасы боеприпасов, которые складируют на хранение", – сказал немецкий генерал.
Он считает, что любое прекращение огня в Украине может позволить России ускорить свои усилия по перевооружению перед возможным крупномасштабным нападением на территорию НАТО. Сейчас в Альянсе считают, что это может произойти с 2029 года.
"Конечно, прекращение огня могло бы изменить ситуацию с угрозой", – сказал Фройдинг.
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